Премьер-министр Беларуси посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 мая отправится с рабочим визитом в Азербайджан. Как сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Направленность визита конкретная и практическая. Если какие-то направления азербайджанскую сторону не интересуют, у них есть более выгодные предложения от других государств, значит, нам надо найти новые. Изыскать возможности для того, чтобы нарастить товарооборот. Сегодня необходимо получить реальный срез обстановки и определить точки роста, которые мы должны продвигать и предметно обсуждать", - сказал Роман Головченко в видеокомментарии в Telegram-канале.

В двухдневной программе посещение Гянджинского автомобильного завода, международных выставок Caspian Agro и Inter Food, а также производственного предприятия "Иглим".

Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана