Началась поездка участников заседания ПА ОЭС в Шушу

БАКУ /Trend/ - Началась поездка в Шушу участников третьего годового заседания Парламентской ассамблеи (ПА) Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в среду Trend, сначала гости ознакомились с Физулинским международным аэропортом, а затем отправились в Шушу.

Участники заседания ПА ОЭС ознакомятся с восстановительными и строительными работами, проводимыми в Шуше, а также посетят Шушинскую крепость, городскую площадь, дом Натаван, Джыдыр дюзю и мавзолей Вагифа.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)