Нынешняя позиция Армении может стать серьезным ударом по миру и безопасности в регионе – Сахиль Керимли (PHOTO/VIDEO)

БАКУ /Trend/ - Попытки реваншистов сорвать мирные переговоры и обострить ситуацию, провоцируя массовые беспорядки на улицах Еревана, могут обернуться для Армении серьезной трагедией. Сейчас очевидно, что сепаратистские силы в Армении втягивают страну в новую войну и хотят уничтожить армянский народ.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли в интервью Yeni TV.

По его словам, сегодня азербайджанская армия может решительно предотвратить любую военную провокацию, и Азербайджан выступает против войны.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что мы не хотим новой войны. Азербайджан намерен закрыть страницу вражды с Арменией и вступить в новую эпоху. Азербайджан стремится к миру и безопасности на Южном Кавказе. Но, к сожалению, руководство Армении не выполняет свои недавние обещания, обязательства и достигнутые договоренности. Конечно, эта негативная тенденция не сулит Армении ничего хорошего и подталкивает ее к очередной трагедии", - сказал Керимли.

По словам политического эксперта, надежды и ожидания от мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном полностью не исчерпаны.

"Необходимо активизировать усилия по продолжению переговоров и достижению новых результатов. В этом вопросе международные круги и авторитетные организации должны оказать на Армению серьезное давление. Известно, что нынешняя позиция Армении может стать сильным ударом по миру и безопасности в регионе. Единственный выход для Еревана - ускорить мирный процесс, продолжить переговоры и развивать отношения. Если же переговоры окажутся бессмысленны, то "железный кулак" снова скажет свое слово", - сказал Керимли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)