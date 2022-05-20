На проектирование и строительство здания Физулинского профессионального лицея выделен 1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству здания Физулинского профессионального лицея.

В целях проектирования и строительства здания Физулинского профессионального лицея министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 1,0 (один) миллион манатов из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.