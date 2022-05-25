ВВС Азербайджана принимают участие в международных учениях «Анатолийский орёл – 2022» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Конья успешно продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2022», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Учения «Анатолийский орёл – 2022» направлены на расширение сотрудничества в области военно-воздушных сил между участвующими странами.

В учениях с участием трех команд личного состава ВВС Азербайджана задействованы также два многоцелевых вертолета "MI-27 1V".

Отметим, что в учениях «Анатолийский орёл – 2022» в этом году, наряду с Турцией и Азербайджаном, принимают участие Польша и Турецкая Республика Северного Кипра.

(Перевод: Фидан Мустафаева)