Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский и Джебраильский районы

БАКУ /Trend/ - 26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский и Джебраильский районы.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились в Физулинском районе со строительством автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд, в Джебраильском районе приняли участие в церемонии закладки фундамента станции Солтанлы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд и 330/110-киловольтного энергетического узла «Джебраил» ОАО «Азерэнержи».

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