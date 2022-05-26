Предпринимаются шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - В постконфликтный период предпринимаются шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, с этой точки зрения азербайджанская сторона высоко оценивает брюссельскую встречу.

"Причиной того, что после обретения независимости граница между Азербайджаном и Арменией не была определена, была оккупация Арменией азербайджанских земель. После того как Азербайджан освободил свои земли, пришло время определить границу и решить этот вопрос в правовой плоскости. Суть встречи в Брюсселе заключается в том, что состав комиссии по делимитации границы уже утвержден", - сказал Байрамов.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)