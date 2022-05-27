Распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании охватило 213 человек

БАКУ /Trend/ - 27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как сообщает Trend, в соответствии с распоряжением, в результате рассмотрения обращений ряда осужденных лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека Азербайджана, правозащитных организаций о помиловании, адресованных Президенту Азербайджана, с учетом личности, состояния здоровья, семейного положения, а также характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, срока отбывания наказания и поведения в этот период, на основе принципов гуманизма помилованы 213 человек.

168 человек, осужденных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, неотбытая часть наказания 36 человек уменьшена наполовину. Освобождены от наказания три человека, приговоренных к условному лишению свободы. Освобождены от неотбытой части наказания шестеро приговоренных к наказанию в виде ограничения свободы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)