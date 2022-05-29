Проведение TEKNOFEST в Баку – еще одно проявление турецко-азербайджанского сотрудничества – министр образования

БАКУ /Trend/ - Проведение TEKNOFEST в Баку – еще одно проявление турецко-азербайджанского сотрудничества. Об этом сказал Trend министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что общеобразовательные учреждения были широко представлены на TEKNOFEST.

"В фестивале принимают участие команды примерно из 300 общеобразовательных учреждений, а также университетов. Среди победителей были команды из общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений. Фестиваль TEKNOFEST является еще одним проявлением турецко-азербайджанского сотрудничества и братства. В то же время я думаю, что этот фестиваль поддержит развитие в сфере образования", - сказал он.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST проходит в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.