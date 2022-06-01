В минздраве Азербайджана состоялась встреча с региональным менеджером Глобального фонда по Восточной Европе и Центральной Азии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня в министерстве здравоохранения состоялась встреча с региональным менеджером Глобального фонда по Восточной Европе и Центральной Азии Думитру Латичевски, сообщает Trend.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Глобальным Фондом, сообщили Trend в пресс-службе министерства. Министр напомнил, что с 2005 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией активно участвует в финансировании мероприятий по борьбе с туберкулезом в нашей стране: «В настоящее время в Азербайджане успешно реализуются проекты Глобального фонда, которые вносят большой и важный вклад в нашу борьбу с туберкулезом».

Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества.

В свою очередь Думитру Латичевски, подчеркнув плодотворное сотрудничество между Глобальным Фондом и Азербайджаном, выразил поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Думитру Латичевски также напомнил, что Республиканский центр по борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения при поддержке Глобального фонда запустил в Азербайджане пилотный проект «Преконтактная профилактика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)». По его словам, данный новый метод предполагает использование антиретровирусных препаратов здоровыми людьми для предотвращения заражения ВИЧ при рискованных контактах.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, были обсуждены текущее состояние сотрудничества и потенциальные возможности его развития.