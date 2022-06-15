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Дата встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы уточняется - Захарова

Политика Материалы 15 июня 2022 16:38
Дата встречи комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы уточняется - Захарова

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БАКУ /Trend/- Россия готова организовать в Москве второе заседание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы в ближайшее время и ожидает от сторон предложений по датам такой встречи.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы приветствовали проведение 24 мая первого заседания двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы, - отметила она. - Условились, что вторая встреча пройдет в Москве. Мы готовы со своей стороны организовать [такую встречу] в самое ближайшее время, ждем предложений по датам, соответственно, от азербайджанских и армянских партнеров. Мы со своей стороны готовы".

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