В Азербайджане досрочно прекращены полномочия cудей ряда судов первой инстанции - Распоряжение (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:13)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.

Согласно распоряжению, досрочно прекращены полномочия следующих судей:

- Багирова Мухаммеда Абдулали оглу - судьи и председателя Физулинского районного суда

- Амирхановой Кямали Фарман гызы - судьи Наримановского районного суда города Баку

- Мустафаева Нофеля Гара оглу - судьи Товузского районного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.