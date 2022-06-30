В Азербайджане досрочно прекращены полномочия cудей ряда судов первой инстанции - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий судей ряда судов первой инстанции.
Согласно распоряжению, досрочно прекращены полномочия следующих судей:
- Багирова Мухаммеда Абдулали оглу - судьи и председателя Физулинского районного суда
- Амирхановой Кямали Фарман гызы - судьи Наримановского районного суда города Баку
- Мустафаева Нофеля Гара оглу - судьи Товузского районного суда.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.