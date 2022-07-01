Телеканал Discovery посвятил видеорепортаж освобожденному городу Агдам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал Discovery посвятил видеорепортаж азербайджанскому городу Агдам, освобожденному от армянской оккупации, передает в пятницу Trend.

Как говорится в репортаже, некогда процветающий Агдам превратился в город-«призрак» в результате армянской оккупации.

В материале подчеркивается, что от прежнего облика города, в котором когда-то кипела жизнь, не осталось и следа.

«Приехав сюда сегодня, можно увидеть только руины», - говорится в материале.

Однако, подчеркивается в репортаже, после победоносной 44-дневной второй Карабахской войны, в результате которой город был освобожден после почти 30-летней оккупации, Азербайджан инвестирует в развитие и восстановление данных территорий.

«В скором будущем город будет полностью восстановлен, и жизнь вновь вернется в Агдам», - говорится в репортаже.