В Азербайджан экстрадированы лица, обвиняемые в совершении преступлений за рубежом

БАКУ /Trend/ - На днях была обеспечена экстрадиция из Польши в Азербайджан лица, обвиняемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом психотропных веществ.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве юстиции Азербайджана.

Кроме того, в Северной Македонии и Польше было установлено местонахождение еще двух лиц, обвиняемых в мошенничестве путем злоупотребления доверием людей, которые были экстрадированы в Азербайджан.

По данным минюста, только за последние месяцы в Азербайджан из Германии, Польши, Турции, Ирана и Украины были экстрадированы лица, объявленные в международный розыск по обвинению в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, участием в преступной группировке, дачей взяток, злоупотреблением должностными полномочиями и мошенничеством.

Министерство продолжает принимать необходимые меры в этой сфере, отмечается в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)