В процессе восстановления освобожденных земель должен участвовать каждый азербайджанец - Рахман Гаджиев

ШУША /Trend/ - На каждом азербайджанце лежит моральная ответственность за восстановление наследия в Карабахе.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации» в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

«В процессе восстановления освобожденных земель должен участвовать каждый азербайджанец. Хочу предложить Агентству развития медиа проводить совместные дискуссии с Фондом возрождения Карабаха о том, как мы вместе можем посодействовать этому», - сказал Гаджиев.

Гаджиев отметил, что до сегодняшнего дня мы сталкиваемся с двойными стандартами в СМИ, и необходимо работать над устранением этого.