Недопустимо распространять информацию, противоречащую интересам государства и армии - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Недопустимо размещать в социальных сетях и в электронных медиа информацию, противоречащую интересам государства и армии.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде на мероприятии в Совете печати.

По его мнению, если подобные действия носят преднамеренный характер, то этот вопрос должен решаться в рамках закона.

«Тот, кто клевещет на армию и государство, клевещет на каждого из нас. Считаю, что мы должны продемонстрировать принципиальную позицию по этому вопросу. Клевета на армию недопустима. Поэтому мы должны быть принципиальными в этом вопросе, и необходимо предотвращать такие ситуации», - сказал Рагимзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)