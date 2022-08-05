Никакие религиозные группы и течения не смогут нанести ущерба имиджу Азербайджана - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Никакие религиозные группы и течения не смогут нанести ущерба имиджу Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

В заявлении решительно осуждается нападение членов радикальной религиозной группы 4 августа на посольство Азербайджана в Великобритании и отмечается, что лица, совершающие подобные действия для достижения своих целей, противоречащих исламской религии и ее высшим ценностям, тем самым наносят ущерб исламской религии. Эти действия решительно осуждаются азербайджанским обществом, религиозным сообществом, в том числе религиозными конфессиями в стране.

"Будучи частью исламского мира, Азербайджан является светским государством. В нашей стране уделяются всестороннее внимание и забота о религии, исламских ценностях. Являясь главным гарантом свободы вероисповедания, мультикультурной гармонии, покровителем национально-духовных ценностей, Президент Ильхам Алиев всегда ставит защиту религиозных убеждений граждан в качестве приоритетной задачи. Модель отношений между государством и религией в нашей стране, вносящая большой вклад в развитие толерантных, мультикультурных ценностей, сочетает в себе самые уникальные и прогрессивные ценности исламского мира, отвергает религиозный фанатизм, радикализм и экстремизм, которые могут препятствовать развитию нашего народа и государства. Азербайджан является успешным примером в этом вопросе как для Востока, так и для Запада. Наша страна - активный организатор межкультурного и межрелигиозного диалога во всем мире, что отмечается международными организациями и экспертами", - говорится в заявлении.

Госкомитет отмечает, что в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана по этому вопросу было выражено отношение правительства страны к этим авантюрным действиям, не вписывающимся ни в какие религиозные убеждения. "Подобные провокационные попытки никоим образом не смогут подорвать устои государственности, которая зиждется на прочных основах, и мы уверены, что те, кто проявил неуважение к нашему флагу, совершив акт вандализма в здании посольства, понесут заслуженное наказание", - говорится в заявлении ведомства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)