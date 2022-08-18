Президент Казахстана посетит с официальным визитом Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Азербайджан, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Президента.

Сообщается, что визит запланирован на 24 августа.

В повестку визита включены вопросы развития казахстано-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам обсуждения которых планируется подписание ряда двусторонних документов.