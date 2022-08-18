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Президент Казахстана посетит с официальным визитом Азербайджан

Политика Материалы 18 августа 2022 13:09 (UTC +04:00)
Президент Казахстана посетит с официальным визитом Азербайджан

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Азербайджан, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Президента.

Сообщается, что визит запланирован на 24 августа.

В повестку визита включены вопросы развития казахстано-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам обсуждения которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

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