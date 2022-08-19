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Хикмет Гаджиев провел встречу с Арменом Григоряном

Политика Материалы 19 августа 2022 20:04 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев провел встречу с Арменом Григоряном

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как передает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Провели продуктивные обсуждения отношений между Азербайджаном и Арменией и роли Евросоюза во время встречи с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном в Брюсселе сегодня", - написал Клаар.

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