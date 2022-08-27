БАКУ /Trend/ - Восстановление Азербайджаном контроля над городом Лачин – важный шаг на пути к долгосрочному миру в регионе.

Об этом в субботу сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман.

Она отметила, что это должно было произойти вскоре после подписания трехстороннего заявления, но лучше поздно, чем никогда.

«Это не просто еще один шаг в направлении мира и полной региональной интеграции, город имеет жизненно важное стратегическое значение», - сказала американский аналитик.

Цукерман отметила, что когда почти 30 лет назад Лачин был оккупирован армянскими войсками, его коренное азербайджанское население было изгнано.

«Культурные и социальные объекты города были разрушены, но теперь некогда внутренне перемещенные лица и их потомки могут думать о возвращении домой, заселении в город и возвращении этого региона к разнообразным, динамичным торговым связям, которыми он когда-то обладал», - сказала она.

Американский аналитик подчеркнула, что Азербайджан может служить примером страны, успешно реконструирующей освобожденные территории, активно строя образовательные, социальные и другие объекты, которые будут привлекать жителей и туристов.

«Когда армяне покидали город, они разрушили жилые дома, и необходимость реконструкции города создаст возможности ведения бизнеса здесь, что будет разительным контрастом по сравнению с тем, в каком состоянии оставили его армяне. В будущем Лачин может стать примером для реконструкции других городов и сел Карабаха для ускорения будущего развития региона Южного Кавказа», - сказала она.