Италия как ближайший партнер Азербайджана в Европе - историческое значение визита Президента Ильхама Алиева в Рим

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован как в политическом, экономическом, так и в военном сотрудничестве со странами, имеющими большую экономическую мощь и политическое влияние в регионе и Европе. Одним из ближайших партнеров Азербайджана является Италия, ведущее государство европейского континента. Основным показателем развития из года в год итальяно-азербайджанских отношений являются официальные и деловые визиты Президента Ильхама Алиева в Рим, двусторонние документы, подписанные в ходе визитов, своевременное исполнение подписанных документов. Очередной рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию состоялся 1-2 сентября 2022 года. Цель рабочего визита, состоявшегося по официальному приглашению Президента Италии Серджо Маттареллы и приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами - обсуждение актуальных вопросов по ряду направлений в процессе реализации Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Италию в феврале 2020 года, дальнейшее расширение сотрудничества в этих областях, и определение ориентированных на результат следующих шагов.

Шаги, способствовавшие развитию исторически значимых связей между Азербайджаном и Италией за прошедший период:

- связи Азербайджана с Италией в области образования начали расширяться с подписанием 1 июня 2002 года в Баку Соглашения между правительствами о сотрудничестве в области культуры, науки и технологий;

- в 2012 году в знаменитом римском парке "Вилла Боргезе" состоялось открытие памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Низами Гянджеви;

- во время государственного визита Президента Серджо Маттареллы в Азербайджан 18-19 июля 2018 года между министерствами образования двух стран была подписана "Совместная декларация по высшему образованию";

- 19-21 февраля 2020 года Президент Ильхам Алиев совершил официальный визит в Италию. В рамках этого визита между двумя государствами было подписано 28 документов. Среди подписанных документов исключительное значение имеет "Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой";

- во время государственного визита в феврале 2020 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Риме со зданием, предназначенным для Азербайджанского культурного центра;

- во время государственного визита в Италию в феврале 2020 года Президент Ильхам Алиев встретился с руководителями ведущих итальянских компаний и принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме с участием около 100 компаний с обеих сторон;

- обмены между научно-академическими кругами, высшими учебными заведениями двух стран также отличались интенсивностью. Италия известна во всем мире своим конкурентоспособным и высокопрофессиональным пространством в сфере высшего образования;

- за последние несколько лет сотрудничество между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах развивалось по восходящей линии. Проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Италии до пандемии, и организованные мероприятия внесли большой вклад в развитие связей и межнациональных контактов в сфере культуры. Традиционно проводимые в Италии фестивали азербайджанского кино и кухни также открыли дополнительные возможности для пропаганды культуры нашей страны. Оказанная Азербайджаном поддержка работ по восстановлению памятников культуры в Риме также повлияла на дальнейшее повышение авторитета нашей страны в Италии;

- самым важным достижением в сфере образования между двумя странами стало достижение договоренности о создании Итальяно-азербайджанского университета в Баку во время государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года. В рамках этого визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Университетом Луис в Италии. За прошедший период были подготовлены концептуальные и стратегические документы Итальяно-азербайджанского университета, в качестве партнеров, наряду с Университетом Луис, определены другие ведущие высшие учебные заведения Италии и мира: Болонский университет, Туринский политехнический университет, Миланский политехнический университет и Римский университет Ла Сапиенца. В Итальяно-азербайджанском университете будут преподаваться специальности в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, инженерии, включая механику, электротехнику и транспортную инженерию, архитектуру и дизайн, социальные науки, инновации и предпринимательство;

- в подписанной в феврале 2020 года "Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства" также отражены конкретные положения сотрудничества в сфере образования и науки. Активно реализуются программы, включающие студенческие и академические обмены между университетами Азербайджана и Италии;

- как показатель высокого уровня культурных связей между нашими странами 2020 год был объявлен "Годом азербайджанской культуры в Италии";

- 2 апреля 2022 года во время визита в Баку министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо состоялось первое заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Италией, по итогам встречи был подписан протокол. С этим документом отношения между нашими странами вышли на новый, более высокий уровень. Стороны не только приняли друг друга в качестве стратегических партнеров, но и выразили желание дальнейшего укрепления этого стратегического партнерства во всех направлениях. Еще одним важным аспектом совместной декларации является то, что она стала первым документом под подобным названием и в подобном духе, подписанным Азербайджаном с другими странами, в том числе со страной-членом "Большой семерки". Совместной декларацией между двумя странами также был установлен стратегический диалог под председательством министров иностранных дел;

- 2 апреля 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета в кампусе Университета АДА. Итальянскую сторону на мероприятии представлял министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, находившийся в то время с визитом в Баку;

- в новом здании посольства Азербайджана, открывшемся в центре Рима в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Италию, будет функционировать и Культурный центр Азербайджана;

- 1 сентября 2022 года в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими итальянскими высшими учебными заведениями - университетом Луис - Гвидо Карли, университетом Ла Сапиенца в Риме, Туринским политехническим университетом, Университетом Alma Mater в Болонье и Миланским политехническим университетом в связи с определением рамок сотрудничества по Итальяно-азербайджанскому университету, созданием факультетов и программ.

Глубокие политические и экономические связи, связывающие Азербайджан и Италию

После возвращения к руководству Азербайджаном великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году для развития экономики страны начали устанавливаться тесные связи с государствами, расположенными как в регионе, так и в Европе и обладающими большим авторитетом, подписываться торгово-экономические соглашения. Эта традиция была продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан за короткое время стал самым надежным политическим и экономическим партнером европейских государств, в частности Италии. Особое значение Италии для Азербайджана с военно-политической точки зрения состоит в том, что Италия является страной, активно поддерживающей усиление сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом и НАТО. Также в отношениях стратегического партнерства Азербайджана с Италией особое значение имеет сотрудничество в торгово-экономической сфере. Италия является первым торговым и экспортным партнером Азербайджана. Это партнерство развивается с каждым годом по восходящей линии. Например, в 2021 году объем торгового оборота между двумя странами повторил показатели допандемического периода (9 млрд долларов США), а за восемь месяцев 2022 года превысил показатель 2021 года и составил более 11 млрд долларов США. Азербайджан также является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе, более 90 процентов торговли Италии в этом регионе приходится на Азербайджан.

Азербайджан занимает первое место по поставкам в Италию нефти и третье место - по поставкам газа. Южный газовый коридор и являющийся его частью Трансадриатический газопровод (TAP) являются важным фактором укрепления двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии. В настоящее время мощность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров. Однако ее можно увеличить до 20 миллиардов кубометров. В настоящее время TAP удовлетворяет около 10 процентов потребностей Италии в газе. Ожидается, что в результате реализации достигнутого соглашения с Европейским союзом об увеличении объемов газа, поставляемого Азербайджаном в Европу, уровень удовлетворения потребностей Италии в газе через TAP увеличится до двух раз. Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в нефтегазовой сфере, а также в промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, связи, услугах и других сферах. В настоящее время в Азербайджане действуют более 100 итальянских компаний по перечисленным выше сферам. Ряд компаний участвует в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а с другими заинтересованными компаниями ведутся переговоры.

Развитие связей с Азербайджаном стало для Италии приоритетным национальным интересом

Подписанные за прошедшие годы документы, усилия по их реализации, взаимные экономические и политические интересы создали новую среду сотрудничества в азербайджано-итальянских отношениях, превратили страны в надежных партнеров друг для друга как в политическом, так и в экономическом плане. Ярким примером этого является особое значение, придаваемое визиту Президента Ильхама Алиева в Италию. В частности, следует отметить, что визит Президента Ильхама Алиева в Рим проходит в период временного правительства в Италии. Традиционно в периоды временного правительства в Италию не совершаются зарубежные визиты, не проводятся встречи с иностранными официальными делегациями, не принимаются решения по вопросам внутренней и внешней политики. Однако официальный Рим, заинтересованный в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном, приложил особые усилия для того, чтобы визит Президента Ильхама Алиева в Италию состоялся, несмотря на ограниченную деятельность правительства. Это еще раз доказывает, что одно из самых влиятельных государств Европы, восьмая крупнейшая по экономическим показателям 2022 года страна в мире, член "Большой семерки" и НАТО – Италия, придает особое значение отношениям с Азербайджаном, сильнейшим государством Южного Кавказа, возглавляемым Президентом Ильхамом Алиевым. Также очевидно, что стратегическое партнерство с Баку стало приоритетным национальным интересом Рима.

И Президент Азербайджана Ильхам Алиев, и Президент Италии Серджо Маттарелла в своих выступлениях в ходе встреч, состоявшихся в рамках визита главы государства особо отметили развитие связей между Баку и Римом, и то, что все достигнутые договоренности претворяются в жизнь. В своем выступлении после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальяно-азербайджанского университета в Риме, Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня открывается новая страница итальяно-азербайджанских отношений: "Очень рад, что первое мероприятие, проводимое в этом здании, посвящено именно сфере образования. Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей. Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования. Находясь два года назад с государственным визитом в Италии, я выступил с предложением создать Итальянско-азербайджанский университет. Руководство Италии также приветствовало это и за короткий срок мы уже приступили к практической работе. В апреле нынешнего года в Баку, в кампусе Университета АДА, с участием министра иностранных дел Италии господина Луиджи Ди Майо был заложен фундамент нового учебного корпуса. Сотрудничество Университета АДА с ведущими университетами Италии упрочит дружественные связи между двумя странами. Луисский университет, Болонский университет, Миланский политехнический университет, Туринский политехнический университет, Римский университет Сапиенца – эти названия известны и за пределами Италии. Должен также сказать, что при Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института – Институт сельского хозяйства и наук о питании и Институт дизайна и архитектуры".

Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым коснулся 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Баку и Римом: «В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром Вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных связей между Италией и Азербайджаном. После визита в 2020 году, который свидетельствует о стратегической значимости наших связей, для меня высокая честь, я очень рад вновь принимать Вас здесь, в Квиринальском дворце. Еще раз добро пожаловать, господин Президент».

Из выступлений глав обоих государств, внимания, уделяемого реализации документов, подписанных между Римом и Баку за прошедший период, становится ясно, что отношения между Азербайджаном и Италией отныне будут развиваться на еще более высоком уровне и диверсифицироваться, а сотрудничество как в экономической, так и в политической сферах выйдет в многостороннюю плоскость. Расширение политических связей между Азербайджаном и Италией - одной из крупнейших экономик Европы, еще больше повысит авторитет Баку на "старом континенте", еще больше укрепит позицию нашей страны в международных организациях. Дальнейшее развитие экономических связей приведет к большому притоку инвестиций из Азербайджана в Италию и из Италии в Азербайджан.

В настоящее время в Азербайджане существует благоприятная инвестиционная среда, созданы широкие возможности для международных инвесторов. Тесные экономические связи Азербайджана с Италией, важнейшим членом Европейского союза, имидж страны как надежного партнера еще больше привлекут внимание международных инвесторов, и транснациональные компании вступят в конкуренцию за инвестиции в Азербайджан, расположенный на международных торговых путях, которыми являются транспортные маршруты Восток-Запад, Север-Юг, а также строящийся Зангезурский коридор. Естественно, что на фоне продолжающихся в мире экономических потрясений, войн и политической напряженности, проекты, реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева, глубокие экономические и политические связи со странами мира служат развитию азербайджанского государства, дальнейшему улучшению благосостояния народа страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заинтересован как в политическом, экономическом, так и в военном сотрудничестве со странами, имеющими большую экономическую мощь и политическое влияние в регионе и Европе. Одним из ближайших партнеров Азербайджана является Италия, ведущее государство европейского континента. Основным показателем развития из года в год итальяно-азербайджанских отношений являются официальные и деловые визиты Президента Ильхама Алиева в Рим, двусторонние документы, подписанные в ходе визитов, своевременное исполнение подписанных документов. Очередной рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Италию состоялся 1-2 сентября 2022 года. Цель рабочего визита, состоявшегося по официальному приглашению Президента Италии Серджо Маттареллы и приуроченного к 30-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами - обсуждение актуальных вопросов по ряду направлений в процессе реализации Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства, подписанной Президентом Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Италию в феврале 2020 года, дальнейшее расширение сотрудничества в этих областях, и определение ориентированных на результат следующих шагов.

Шаги, способствовавшие развитию исторически значимых связей между Азербайджаном и Италией за прошедший период:

- связи Азербайджана с Италией в области образования начали расширяться с подписанием 1 июня 2002 года в Баку Соглашения между правительствами о сотрудничестве в области культуры, науки и технологий;

- в 2012 году в знаменитом римском парке "Вилла Боргезе" состоялось открытие памятника выдающемуся азербайджанскому поэту Низами Гянджеви;

- во время государственного визита Президента Серджо Маттареллы в Азербайджан 18-19 июля 2018 года между министерствами образования двух стран была подписана "Совместная декларация по высшему образованию";

- 19-21 февраля 2020 года Президент Ильхам Алиев совершил официальный визит в Италию. В рамках этого визита между двумя государствами было подписано 28 документов. Среди подписанных документов исключительное значение имеет "Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой";

- во время государственного визита в феврале 2020 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Риме со зданием, предназначенным для Азербайджанского культурного центра;

- во время государственного визита в Италию в феврале 2020 года Президент Ильхам Алиев встретился с руководителями ведущих итальянских компаний и принял участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Риме с участием около 100 компаний с обеих сторон;

- обмены между научно-академическими кругами, высшими учебными заведениями двух стран также отличались интенсивностью. Италия известна во всем мире своим конкурентоспособным и высокопрофессиональным пространством в сфере высшего образования;

- за последние несколько лет сотрудничество между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах развивалось по восходящей линии. Проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Италии до пандемии, и организованные мероприятия внесли большой вклад в развитие связей и межнациональных контактов в сфере культуры. Традиционно проводимые в Италии фестивали азербайджанского кино и кухни также открыли дополнительные возможности для пропаганды культуры нашей страны. Оказанная Азербайджаном поддержка работ по восстановлению памятников культуры в Риме также повлияла на дальнейшее повышение авторитета нашей страны в Италии;

- самым важным достижением в сфере образования между двумя странами стало достижение договоренности о создании Итальяно-азербайджанского университета в Баку во время государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года. В рамках этого визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Университетом Луис в Италии. За прошедший период были подготовлены концептуальные и стратегические документы Итальяно-азербайджанского университета, в качестве партнеров, наряду с Университетом Луис, определены другие ведущие высшие учебные заведения Италии и мира: Болонский университет, Туринский политехнический университет, Миланский политехнический университет и Римский университет Ла Сапиенца. В Итальяно-азербайджанском университете будут преподаваться специальности в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, инженерии, включая механику, электротехнику и транспортную инженерию, архитектуру и дизайн, социальные науки, инновации и предпринимательство;

- в подписанной в феврале 2020 года "Совместной декларации об укреплении многомерного стратегического партнерства" также отражены конкретные положения сотрудничества в сфере образования и науки. Активно реализуются программы, включающие студенческие и академические обмены между университетами Азербайджана и Италии;

- как показатель высокого уровня культурных связей между нашими странами 2020 год был объявлен "Годом азербайджанской культуры в Италии";

- 2 апреля 2022 года во время визита в Баку министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо состоялось первое заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Италией, по итогам встречи был подписан протокол. С этим документом отношения между нашими странами вышли на новый, более высокий уровень. Стороны не только приняли друг друга в качестве стратегических партнеров, но и выразили желание дальнейшего укрепления этого стратегического партнерства во всех направлениях. Еще одним важным аспектом совместной декларации является то, что она стала первым документом под подобным названием и в подобном духе, подписанным Азербайджаном с другими странами, в том числе со страной-членом "Большой семерки". Совместной декларацией между двумя странами также был установлен стратегический диалог под председательством министров иностранных дел;

- 2 апреля 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии закладки фундамента Итальяно-азербайджанского университета в кампусе Университета АДА. Итальянскую сторону на мероприятии представлял министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, находившийся в то время с визитом в Баку;

- в новом здании посольства Азербайджана, открывшемся в центре Рима в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Италию, будет функционировать и Культурный центр Азербайджана;

- 1 сентября 2022 года в Риме состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими итальянскими высшими учебными заведениями - университетом Луис - Гвидо Карли, университетом Ла Сапиенца в Риме, Туринским политехническим университетом, Университетом Alma Mater в Болонье и Миланским политехническим университетом в связи с определением рамок сотрудничества по Итальяно-азербайджанскому университету, созданием факультетов и программ.

Глубокие политические и экономические связи, связывающие Азербайджан и Италию

После возвращения к руководству Азербайджаном великого лидера Гейдара Алиева в 1993 году для развития экономики страны начали устанавливаться тесные связи с государствами, расположенными как в регионе, так и в Европе и обладающими большим авторитетом, подписываться торгово-экономические соглашения. Эта традиция была продолжена Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан за короткое время стал самым надежным политическим и экономическим партнером европейских государств, в частности Италии. Особое значение Италии для Азербайджана с военно-политической точки зрения состоит в том, что Италия является страной, активно поддерживающей усиление сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом и НАТО. Также в отношениях стратегического партнерства Азербайджана с Италией особое значение имеет сотрудничество в торгово-экономической сфере. Италия является первым торговым и экспортным партнером Азербайджана. Это партнерство развивается с каждым годом по восходящей линии. Например, в 2021 году объем торгового оборота между двумя странами повторил показатели допандемического периода (9 млрд долларов США), а за восемь месяцев 2022 года превысил показатель 2021 года и составил более 11 млрд долларов США. Азербайджан также является крупнейшим торговым партнером Италии на Южном Кавказе, более 90 процентов торговли Италии в этом регионе приходится на Азербайджан.

Азербайджан занимает первое место по поставкам в Италию нефти и третье место - по поставкам газа. Южный газовый коридор и являющийся его частью Трансадриатический газопровод (TAP) являются важным фактором укрепления двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии. В настоящее время мощность трубопровода составляет 10 миллиардов кубометров. Однако ее можно увеличить до 20 миллиардов кубометров. В настоящее время TAP удовлетворяет около 10 процентов потребностей Италии в газе. Ожидается, что в результате реализации достигнутого соглашения с Европейским союзом об увеличении объемов газа, поставляемого Азербайджаном в Европу, уровень удовлетворения потребностей Италии в газе через TAP увеличится до двух раз. Азербайджан тесно сотрудничает с Италией в нефтегазовой сфере, а также в промышленности, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, связи, услугах и других сферах. В настоящее время в Азербайджане действуют более 100 итальянских компаний по перечисленным выше сферам. Ряд компаний участвует в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, а с другими заинтересованными компаниями ведутся переговоры.

Развитие связей с Азербайджаном стало для Италии приоритетным национальным интересом

Подписанные за прошедшие годы документы, усилия по их реализации, взаимные экономические и политические интересы создали новую среду сотрудничества в азербайджано-итальянских отношениях, превратили страны в надежных партнеров друг для друга как в политическом, так и в экономическом плане. Ярким примером этого является особое значение, придаваемое визиту Президента Ильхама Алиева в Италию. В частности, следует отметить, что визит Президента Ильхама Алиева в Рим проходит в период временного правительства в Италии. Традиционно в периоды временного правительства в Италию не совершаются зарубежные визиты, не проводятся встречи с иностранными официальными делегациями, не принимаются решения по вопросам внутренней и внешней политики. Однако официальный Рим, заинтересованный в дальнейшем развитии сотрудничества с Азербайджаном, приложил особые усилия для того, чтобы визит Президента Ильхама Алиева в Италию состоялся, несмотря на ограниченную деятельность правительства. Это еще раз доказывает, что одно из самых влиятельных государств Европы, восьмая крупнейшая по экономическим показателям 2022 года страна в мире, член "Большой семерки" и НАТО – Италия, придает особое значение отношениям с Азербайджаном, сильнейшим государством Южного Кавказа, возглавляемым Президентом Ильхамом Алиевым. Также очевидно, что стратегическое партнерство с Баку стало приоритетным национальным интересом Рима.

И Президент Азербайджана Ильхам Алиев, и Президент Италии Серджо Маттарелла в своих выступлениях в ходе встреч, состоявшихся в рамках визита главы государства особо отметили развитие связей между Баку и Римом, и то, что все достигнутые договоренности претворяются в жизнь. В своем выступлении после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальяно-азербайджанского университета в Риме, Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня открывается новая страница итальяно-азербайджанских отношений: "Очень рад, что первое мероприятие, проводимое в этом здании, посвящено именно сфере образования. Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей. Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования. Находясь два года назад с государственным визитом в Италии, я выступил с предложением создать Итальянско-азербайджанский университет. Руководство Италии также приветствовало это и за короткий срок мы уже приступили к практической работе. В апреле нынешнего года в Баку, в кампусе Университета АДА, с участием министра иностранных дел Италии господина Луиджи Ди Майо был заложен фундамент нового учебного корпуса. Сотрудничество Университета АДА с ведущими университетами Италии упрочит дружественные связи между двумя странами. Луисский университет, Болонский университет, Миланский политехнический университет, Туринский политехнический университет, Римский университет Сапиенца – эти названия известны и за пределами Италии. Должен также сказать, что при Итальянско-азербайджанском университете будут функционировать два института – Институт сельского хозяйства и наук о питании и Институт дизайна и архитектуры".

Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым коснулся 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Баку и Римом: «В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня утром Вы открыли новое здание посольства Азербайджана. Это важный пример дружественных связей между Италией и Азербайджаном. После визита в 2020 году, который свидетельствует о стратегической значимости наших связей, для меня высокая честь, я очень рад вновь принимать Вас здесь, в Квиринальском дворце. Еще раз добро пожаловать, господин Президент».

Из выступлений глав обоих государств, внимания, уделяемого реализации документов, подписанных между Римом и Баку за прошедший период, становится ясно, что отношения между Азербайджаном и Италией отныне будут развиваться на еще более высоком уровне и диверсифицироваться, а сотрудничество как в экономической, так и в политической сферах выйдет в многостороннюю плоскость. Расширение политических связей между Азербайджаном и Италией - одной из крупнейших экономик Европы, еще больше повысит авторитет Баку на "старом континенте", еще больше укрепит позицию нашей страны в международных организациях. Дальнейшее развитие экономических связей приведет к большому притоку инвестиций из Азербайджана в Италию и из Италии в Азербайджан.

В настоящее время в Азербайджане существует благоприятная инвестиционная среда, созданы широкие возможности для международных инвесторов. Тесные экономические связи Азербайджана с Италией, важнейшим членом Европейского союза, имидж страны как надежного партнера еще больше привлечет внимание международных инвесторов, и транснациональные компании вступят в конкуренцию за инвестиции в Азербайджан, расположенный на международных торговых путях, которыми являются транспортные маршруты Восток-Запад, Север-Юг, а также строящийся Зангезурский коридор. Естественно, что на фоне продолжающихся в мире экономических потрясений, войн и политической напряженности, проекты, реализуемые под руководством Президента Ильхама Алиева, глубокие экономические и политические связи со странами мира служат развитию азербайджанского государства, дальнейшему улучшению благосостояния народа страны.

(Перевод: Фидан Мустафаева)