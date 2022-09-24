Азербайджан продолжит укреплять свои позиции как надёжного поставщика энергоресурсов - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на развитие "зеленой" экономики.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает в субботу Trend.

По его словам, это одно из пяти приоритетных направлений развития экономики Азербайджана, несмотря на то что нефтегазовый сектор играет важную роль в развитии страны.

"Именно на этом фоне отмечен рост ненефтятого сектора на свыше 11 процентов, что привело к росту общего ВВП страны на 7,2 процента", - сказал Байрамов.

По его словам, Азербайджан одна из немногих стран мира, который активно развивает сектор возобновляемой энергетики, при этом оставаясь надеждым поставщиком энергоресурсов.

"Мы продолжим укреплять наши позиции как надёжного поставщика энергоресурсов. Недавно подписанный меморандум о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики - удачный пример позиции Азербайджана как обеспечителя энергетической безопасности", - сказал он.

Как отметил глава МИД, Азербайджан уже инвестировал 3 миллиарда долларов в восстановление освобожденных территорий и намерен дальше нарастить объем инвестиций.