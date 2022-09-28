Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с семьями шехидов в Тбилиси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил посольство Азербайджана.

Как сообщает Trend, посол Фаиг Гулиев проинформировал начальника Генерального штаба азербайджанской армии о деятельности посольства, реализованных проектах и ​​проделанной работе.

Затем генерал-полковник Керим Велиев встретился в здании посольства с членами семей шехидов.

Минутой молчания была почтена память шехидов.

Посол Фаиг Гулиев рассказал о поддержке и помощи, оказанной соотечественниками, проживающими в Грузии, Азербайджану во время первой и второй Карабахских войн. По его словам, 22 наших соотечественника из Грузии стали шехидами. Гулиев отметил, что на основе поручений Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева посольство интересуется заботами семей шехидов, старается решить их проблемы. Дипломат добавил, что о шехидах из Грузии снят документальный фильм и подготавливается книга.

Посол подчеркнул, что азербайджанское государство уделяет внимание и оказывает заботу обо всех семьях шехидов и ветеранах, независимо от того, где они проживают. Данная встреча, состоявшаяся по инициативе начальника Генерального штаба генерал-полковника Керима Велиева, является наглядным примером этой политики, внимания и заботы.

Генерал-полковник Керим Велиев поделился воспоминаниями о некоторых шехидах из Грузии, в том числе о Национальном герое Азербайджана полковнике Ильгаре Мирзоеве. Начальник Генерального штаба отметил, что соотечественники из Грузии проявили истинный героизм в Отечественной войне. Он подчеркнул, что руководство министерства обороны Азербайджана на основе поручений Верховного главнокомандующего проявляет особое внимание и заботу о семьях шехидов и ветеранов. В День памяти - 27 сентября руководство министерства посетило могилы шехидов в Аллее шехидов и почтило их память. Цель сегодняшней встречи – поинтересоваться заботами семей шехидов в Грузии и оказать помощь в решении их проблем.

Родители, родные и близкие шехидов, принявшие участие во встрече, выразили благодарность за проявленное внимание и заботу.

Затем семьям шехидов были вручены памятные подарки.