Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Вечером 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Кроме того, с 16:00 28 ноября до 09:00 29 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армении в Физулинском, Тертерском, Ходжавендском, Шушинском и Ходжалинском направлениях. Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.