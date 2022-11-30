Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции на тему "Новые реалии в регионе: архитектура безопасности и перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе".

Как сообщает в среду Trend, конференция проходит в Варшаве (Польша) с участием более 30 европейских мозговых центров и академий.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в рабочей поездке в Польше для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)