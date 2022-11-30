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Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)

Политика Материалы 30 ноября 2022 16:16 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции на тему "Новые реалии в регионе: архитектура безопасности и перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе".

Как сообщает в среду Trend, конференция проходит в Варшаве (Польша) с участием более 30 европейских мозговых центров и академий.

Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в рабочей поездке в Польше для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана участвует в конференции в Польше (ФОТО)
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