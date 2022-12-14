У Азербайджана и Армении есть историческая возможность обеспечить прочный мир - Карен Донфрид

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана и Армении есть историческая возможность обеспечить прочный мир.

Об этом, как сообщает Trend, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, выступая на заседании подкомитета Палаты представителей по иностранным делам по Европе, энергетике, окружающей среде и кибербезопасности на тему «США. Политика в отношении Кавказа».

«После обострения в сентябре 2022 года Армения и Азербайджан вновь сосредоточили свое внимание на мирном процессе, включая исторические прямые переговоры по тексту мирного соглашения. Участие США играет здесь ключевую роль. Госсекретарь Блинкен неоднократно говорил с лидерами Азербайджана и Армении и организовал встречу министров иностранных дел для переговоров по двустороннему мирному соглашению», — сказала она.

Донфрид отметила, что США продолжают поощрять мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

«И мы делаем это на двусторонней, трехсторонней основе и в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами. Поддержка мира между Арменией и Азербайджаном – это правильный путь и отвечает интересам нашей национальной безопасности. Если Армения и Азербайджан заключат мирное соглашение, наше сотрудничество приобретет еще более важное значение», - добавила она.