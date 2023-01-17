В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению.

Данное постановление действует с 1 января 2023 года.

Степени оплаты труда Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах 1 345 2 359 3 374 4 389 5 406 6 422 7 441 8 458 9 478 10 497 11 518 12 538 13 560 14 584 15 607 16 632 17 694 18 833 19 1125

До этого единая тарифная таблица оплаты труда работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, выглядела следующим образом: