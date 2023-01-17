В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:16)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета.
Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению.
Данное постановление действует с 1 января 2023 года.
|
Степени оплаты труда
|
Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах
|
1
|
345
|
2
|
359
|
3
|
374
|
4
|
389
|
5
|
406
|
6
|
422
|
7
|
441
|
8
|
458
|
9
|
478
|
10
|
497
|
11
|
518
|
12
|
538
|
13
|
560
|
14
|
584
|
15
|
607
|
16
|
632
|
17
|
694
|
18
|
833
|
19
|
1125
До этого единая тарифная таблица оплаты труда работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, выглядела следующим образом:
|
Степени оплаты труда
|
Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах
|
1
|
300
|
2
|
312
|
3
|
325
|
4
|
338
|
5
|
353
|
6
|
367
|
7
|
383
|
8
|
398
|
9
|
415
|
10
|
432
|
11
|
450
|
12
|
468
|
13
|
487
|
14
|
508
|
15
|
528
|
16
|
549
|
17
|
604
|
18
|
725
|
19
|
979