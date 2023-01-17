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В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета (Дополнено)

Политика Материалы 17 января 2023 17:46 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:16)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышена зарплата работников сфер, финансируемых из госбюджета.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Размер ежемесячных тарифных (должностных) окладов работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета и оплачиваемых согласно единой тарифной таблице, будет определяться в соответствии с приложением к подписанному постановлению.

Данное постановление действует с 1 января 2023 года.

Степени оплаты труда

Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах

1

345

2

359

3

374

4

389

5

406

6

422

7

441

8

458

9

478

10

497

11

518

12

538

13

560

14

584

15

607

16

632

17

694

18

833

19

1125

До этого единая тарифная таблица оплаты труда работников, занятых в отраслях, финансируемых из государственного бюджета, выглядела следующим образом:

Степени оплаты труда

Ежемесячная тарифная (должностная) зарплата в манатах

1

300

2

312

3

325

4

338

5

353

6

367

7

383

8

398

9

415

10

432

11

450

12

468

13

487

14

508

15

528

16

549

17

604

18

725

19

979
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