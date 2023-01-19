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МИД распространил информацию об арбитражном процессе, инициированном Азербайджаном против Армении

Политика Материалы 19 января 2023 10:58 (UTC +04:00)
МИД распространил информацию об арбитражном процессе, инициированном Азербайджаном против Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 18 января 2023 года Азербайджан в соответствии с Бернской конвенцией "Об охране живой природы и природной среды Европы" начал первый известный до сих пор межгосударственный арбитражный процесс. Это историческое арбитражное дело направлено на привлечение Армении к ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия Азербайджана в период почти тридцатилетней оккупации международно признанных территорий Азербайджана.

Об этом четверг Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

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