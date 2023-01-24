Во влиятельном издании YNET опубликована статья о развивающихся отношениях между Азербайджаном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Азербайджан гордится своей суверенной внешней политикой, и решение открыть посольство в Израиле является нашим суверенным решением.

Как сообщает Trend во вторник, об этом сказал в интервью влиятельному израильскому изданию YNET заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев.

«Решение открыть посольство не было принято под каким-либо давлением, и открытие посольства - это не конечное достижение или цель в отношениях. Мы рассматриваем это как создание важного инструмента для развития двусторонних отношений. Это веха, но, конечно, не конец пути», - сказал он.

Как отмечает издание, Азербайджан, который станет первой мусульманской страной с шиитским большинством, открывшей посольство в Израиле, уже назначил Мухтара Мамедова, который занимал должность заместителя министра науки и образования, своим первым послом в стране.

«Азербайджан является северным соседом Ирана, и этот факт имеет важное значение с точки зрения отношений с Израилем. Израиль, считающийся уважаемой страной в азербайджанском общественном мнении, придает стратегическое значение своим связям с Азербайджаном. Тегерану не нравятся отношения между Израилем и Азербайджаном. 14 ноября в Азербайджане было объявлено о разоблачении иранской шпионской ячейки, действовавшей в стране, собирая информацию о деятельности различных посольств в Азербайджане, а также отслеживая информацию о подразделениях и командирах в армии. В то время не сообщалось, какие страны это были, но компетентные источники в Азербайджане сообщили YNET, что одним из посольств, которое было целью этой ячейки, было посольство Израиля. Один из активистов, гражданин Азербайджана, был завербован революционной гвардией, когда изучал религиоведение в Иране», - говорится в статье.

В материале подчеркивается, что Азербайджан является крупнейшим поставщиком энергии в Израиль, а Израиль - одним из крупнейших поставщиков вооружения в Азербайджан, и оно внесло большой вклад в победу во второй Карабахской войне 2020 года.

«В минувшие выходные министр иностранных дел Эли Коэн поговорил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, поблагодарил его за решение Баку открыть посольство в Израиле и пригласил министра Азербайджана в страну. Ожидается, что Байрамов прибудет в Израиль в апреле. Коэн сказал Байрамову, что Азербайджан является "близким другом и важным региональным якорем, и он высоко ценится в Израиле в свете отношений терпимости между религиями и существования древней еврейской общины в стране". Кроме того, министры обсудили региональную ситуацию и, конечно же, вопрос Ирана», - говорится в статье.

Рзаев сказал, что потенциал для развития отношений между странами огромен.

«Израиль и Азербайджан географически отдалены, но связаны тесными связями, включая исторические связи. Азербайджан гордится тем, что у нас никогда не было антисемитизма, и всегда было большое уважение к еврейской общине, которая всегда была неотъемлемой частью общества. Торговля между странами растет, а отношения развиваются и расширяются, охватывая другие области, такие как образование и исследования. Мы учимся на успешном опыте Израиля в области инноваций, опреснения морской воды. Потенциал огромен», - сказал он.

Рзаев не подтвердил, что члены ячейки, арестованные в ноябре службами безопасности Азербайджана, планировали нанести удар по израильским целям. Все, что он сказал по этому поводу, это следующее: «Одна из наших основных задач - обеспечить безопасность наших граждан, дипломатического сообщества и наших гостей на всей территории страны».

Насколько государство Израиль ценится азербайджанским народом?

«Государство Израиль и еврейский народ никогда не рассматривались в Азербайджане как нечто иностранное. У нас есть уникальная еврейская община, были еврейские учителя, врачи, ученые и многое другое. В первой и второй карабахских войнах были еврейского происхождения офицеры и солдаты, родившиеся в Азербайджане и сражавшиеся за Родину. Самый известный случай - это Альберт Агарунов, командир танка в первой Карабахской войне. Есть известное интервью с ним, в котором его спрашивают: "Ты еврей, почему ты здесь воюешь? Вы можете жить в благополучии в Израиле. - Он ответил на азербайджанском: "Я борюсь за свою землю. Я вырос здесь, и это моя земля". Агарунов погиб на этой войне. В целях увековечения его памяти установлен памятник, а его могила находится в Аллее шехидов - в нашем национальном пантеоне. Некоторые люди определяют отношения Азербайджана и Израиля как нормализовавшиеся. Это неправда, между нами никогда не было конфликта», - сказал замминистра.

Какова была роль Азербайджана в примирении между Израилем и Турцией?

«Азербайджан всегда призывал к хорошим отношениям между всеми своими друзьями и партнерами. Всякий раз, когда мы чувствуем, что можем поддержать такой процесс, мы пытались предложить свой скромный вклад. Мы считаем, что хорошие отношения между Израилем и Турцией являются положительным фактором для нашего региона. Существует нестабильность в мире, в том числе в нашем регионе, и хорошие, конструктивные отношения между Израилем и Турцией - это хороший и важный процесс», - отметил Рзаев.

Можете ли вы подтвердить, что Израиль предоставил Азербайджану систему "Железного купола"?

«У меня нет информации об этом, обратитесь в министерство обороны», - ответил он.

Почему Азербайджан все еще голосует против Израиля в ООН?

«Азербайджан является членом нескольких международных организаций, таких как Организация исламских государств и Движение неприсоединения. У этой организации есть традиционные позиции, которые мы не можем игнорировать или идти против них. Кроме того, важно помнить, что Азербайджан установил связи с Израилем еще в 1992 году, а посольство Израиля в Азербайджане работает десятилетиями. Азербайджан не был частью бойкота или эмбарго против Израиля», - сказал Рзаев.

Путешествие в Карабах

Как отмечается в статье, путь в Карабах проходит по новой дороге, известной как "Дорога Победы". По обочинам таблички с портретами азербайджанских солдат, погибших на войне, и надпись "шехиды".

«Оккупация Карабаха Арменией в 1991 году считается национальной травмой в Азербайджане: 30 тысяч человек погибли и 800 тысяч мирных жителей были изгнаны из своих домов. Азербайджан был тогда молодым государством, и армяне при поддержке подразделений советской армии оккупировали 20 процентов его территории. На протяжении десятилетий азербайджанцы строили сильную армию при поддержке Турции и Израиля, а во второй карабахской войне в сентябре 2020 года, которая длилась 44 дня, они отвоевали свои территории. Сегодня Азербайджан восстанавливает Карабах и вкладывает миллиарды долларов в строительство дорог, строительство трех аэропортов, железных дорог и жилых домов. Карабах считается Швейцарией региона с идеальными горами и захватывающими дух пейзажами, в Азербайджане Армению обвиняют в превращении городов Карабаха в города-руины, разрушении древних кладбищ и превращении мечетей в конюшни. Армянские сепаратисты все еще остаются на территории Азербайджана. В Азербайджане заявляют, что сепаратисты грабят золотые месторождения в регионе, наносят экологический ущерб. Более месяца азербайджанские активисты-экологи протестуют возле города Шуша против разграбления армянами природных ресурсов страны. Шуша - историческая культурная столица Азербайджана. Армяне захватили город в 1992 году, а в последние дни второй карабахской войны азербайджанцы отвоевали его. Рассказывается о героической битве, когда "было дано указание не использовать артиллерию и беспилотники, чтобы не повредить исторические строения. Отряд коммандос, насчитывающий десятки солдат, карабкался по веревкам на скалу, вооруженный только ножами и стрелковым оружием, и вел рукопашные бои с армянскими солдатами", - говорится в материале.

Фариз Рзаев отметил, что регион пережил достаточно войн, разрушений и страданий.

«И мы считаем, что конфликт закончился подписанием документа в ноябре 2020 года Азербайджаном, Арменией и Россией. Армяне все еще должны вывести оставшиеся вооруженные силы с территории Азербайджана. Мы усердно работаем над восстановлением региона и вложили в это миллиарды долларов. Мы построили два аэропорта на освобожденной территории, а теперь строим еще один, проложили сотни километров автомагистралей, восстанавливаем железную дорогу в этот район. Если и когда армянская сторона начнет соблюдать пункты трехстороннего заявления, то прямые отношения между Азербайджаном и Арменией будут возобновлены», - сказал он.

Россия - справедливый посредник между Арменией и Азербайджаном?

«Россия ведет один свой канал общения, ЕС также ведет один свой канал и есть другие каналы. Проблема в первую очередь касается Армении, которая, кажется, застряла в менталитете конфронтации. Они думают, что в наших предложениях есть скрытая повестка дня, мы же думаем, что предложенное нами мирное предложение - хороший путь для всего региона. Мы предложили Армении, которая обанкротилась, нормализацию, установление связей, открытие дорог. Это поможет ей восстановить экономику. Мы потратили много лет на этот конфликт, и теперь его устранили, и ключевой проблемы больше не существует. Есть хорошая основа для продолжения нормализации», - отметил Рзаев.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев говорит, что в настоящее время у Армении нет военной силы против Азербайджана.

«Кризис разрешился. Я не думаю, что будет война. Я думаю, что Азербайджан набирает силу, и Армения пересмотрит свой подход и подпишет соглашение. Армяне не могут сражаться с нами сегодня. У них нет военной или демографической силы для борьбы с нами», - отметил он.

Шафиев считает, что израильские технологии могут помочь в восстановлении Карабаха. Говоря о помощи армянам со стороны Ирана, он отметил, что, учитывая происходящее сегодня в Иране перед лицом волны протестов, сомнительно, может ли иранская помощь иметь дополнительную ценность для армян.