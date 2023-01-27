Решительно осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - Фахреддин Алтун

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю предательское нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреддин Алтун.

"Выражаю соболезнования родным шехида и азербайджанскому народу, желаю исцеления раненым",- отмечается в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Нубар Кулузаде)