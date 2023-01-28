Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)

Политика Материалы 28 января 2023 14:09 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)

Читайте Trend в

ШУША /Trend/ - По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения миротворцев.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, были созданы условия для беспрепятственного проезда по Лачинской дороге автоколонны российского миротворческого контингента.

Это еще раз свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция представителей неправительственных организаций Азербайджана, свободно и нет никаких препятствий.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже сорок восьмой день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
По Лачинской дороге проехали 13 автомашин снабжения РМК (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости