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Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране, тело Орхана Аскерова выдано

Политика Материалы 29 января 2023 16:26 (UTC +04:00)
Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране, тело Орхана Аскерова выдано

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БАКУ /Trend/ - Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Trend, сегодня в Азербайджан будут доставлены сотрудники посольства и члены их семей, а также тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

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