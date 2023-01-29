Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране, тело Орхана Аскерова выдано

БАКУ /Trend/ - Началась эвакуация сотрудников посольства Азербайджана в Иране.

Как сообщает Trend, сегодня в Азербайджан будут доставлены сотрудники посольства и члены их семей, а также тело Орхана Аскерова, погибшего в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.