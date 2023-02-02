Состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду отправился в Карс для наблюдения за работой «Дня высокопоставленного наблюдателя» международных «Зимних учений-2023».

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции, передает Trend.

Хулуси Акар и сопровождающее его командование вооруженных сил Турции были встречены в аэропорту губернатором Карса Тюркером Оксюзом, командующим 3-й армией генерал-лейтенантом Явузом Тюркгенджи и другими официальными лицами.

Хулуси Акар, встретивший в аэропорту министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, прибывшего в Турцию для участия в «Дне высокопоставленного наблюдателя», вместе с сопровождающими его лицами проследовал в казарму имени генерала Митхата Копсаваша.

Министр Акар провел трехстороннюю встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.