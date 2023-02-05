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Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку - Хулуси Акар

Политика Материалы 5 февраля 2023 09:47 (UTC +04:00)
Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку - Хулуси Акар

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БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку.

Как передает Trend, об этом сказал в интервью газете "Milliyet" министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Зангезурский коридор и проходящие через него железные и автомобильные дороги очень важны для региона как с точки зрения экономики и социальной жизни, так и с точки зрения безопасности. Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку. Армения должна воспользоваться этой возможностью", - сказал он.

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