Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

БАКУ/Trend/ - 6 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава государства сказал, что известие о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Турции землетрясения глубоко потрясло и опечалило Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев от себя лично и от имени нашего народа передал соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших в результате землетрясения и братскому турецкому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Азербайджана отметил, что это – большое бедствие, и наша страна разделяет горе Турции. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую признательность за звонок и соболезнования.

Глава нашего государства сообщил, что по его поручению в братскую страну уже отправлена команда спасателей в составе 420 человек и по прибытии на место происшествия она немедленно приступит к работе вместе с турецкими коллегами.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в ближайшее время в братскую страну также будет отправлена помощь с необходимыми принадлежностями.

Президент Турции выразил главе государства и азербайджанскому народу признательность за братскую поддержку.