Пакистан поддерживает позицию Президента Ильхама Алиева - министр

БАКУ /Trend/ - Важно найти решение проблем, на которые указал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи, и Пакистан поддержит его позицию в данных вопросах

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам министр экономики Пакистана Сардар Аяз Садик в кулуарах саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19, который проходит сегодня в Баку.

По его словам, остальные страны участники ДН также должны выразить свою поддержку этим инициативам.

Министр отметил что благодарен Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву за организицию сегодняшнего саммита, который также способствует укреплению двухсторонних отношений с Пакистаном.

Садик также отметил взаимную поддержку, которую Азербайджан и Пакистан оказывают друг другу по жизненно важным вопросам, включая поддержку Азербайджана по кашмирскому вопросу.

Пакистанский министр резюмировал отметив, что будущее отношений между Азербайджаном и Пакистаном будет улучшаться благодаря усилиям двух великих наций – Азербайджана и Пакистана.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций – генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.