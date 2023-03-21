Миротворческий контингент сопровождает незаконные перевозки - Минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередной раз было зафиксировано сопровождение машин обеспечения, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям, подразделениями российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском экономическом районе Азербайджана, передает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"Нашими техническими средствами наблюдения было зафиксировано движение в колонне одной боевой машины ЗТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, а также принадлежащих армянам трех УРАЛов и автомобиля КамАЗ с топливным танкером, в целом пяти военных транспортных средств в направлении автодороги Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Еще раз заявляем, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента является грубым нарушением положений трехстороннего заявления и это - неприемлемо.

Такие незаконные действия, которые происходят регулярно, делают необходимым создание Азербайджаном пункта пропуска и контроля на конечном пункте Лачинской дороги на азербайджано-армянской границе", - говорится в сообщении минобороны.