Утверждено Генеральное коллективное соглашение на 2023-2025 гг. в сфере труда - Кабмин Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утверждено Генеральное коллективное соглашение на 2023-2025 годы.

Об этом говорится в пояснении к постановлению №87 Кабинета министров Азербайджана, сообщает в среду Trend.

Как отмечается, Кабинет министров, Конфедерация профсоюзов и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана на основе международных договоров, заключенных страной или поддержанных ею, конвенций Международной организации труда, других норм международного права, законодательства Азербайджанской Республики, заключают Генеральное коллективное соглашение на 2023-2025 годы, определяющее согласованные позиции и совместную деятельность в сфере социально-трудовых отношений.

Соглашение является составной частью системы социального партнерства и составляет основу для разработки и заключения отраслевых (тарифных) соглашений.

Стороны соглашения заявляют, что будут стремиться развивать взаимодействие на основе принципов социального партнерства, регулировать социально-трудовые отношения посредством социального диалога, коллективных договоров и соглашений, соблюдать обязательства и договоренности, определенные соглашением.