Появились новые подробности в деле о теракте против депутата Фазиля Мустафы

БАКУ /Trend/ - В деле о теракте в отношении депутата Фазиля Мустафы появились новые подробности.

Как сообщает в понедельник Trend, стало известно, что в числе задержанных Службой государственной безопасности (СГБ) Гусейнов Гасан Рамиз оглу, брат Гусейнова Гусейна Рамиз оглу, который скрывался в Иране и угрожал убить Фазиля Мустафу.

Так, Гасан Гусейнов организовал отправку денежных средств Туралу Мамедову в обмен на выполнение заданий иранских спецслужб (Турал Мамедов был арестован в связи с тем, что по заданию иностранных спецслужб вел в Азербайджане тайные видеосъемки по заданным адресам, при аресте при нем было обнаружено специальное устройство, присланное из Ирана, для отслеживания траектории движения объектов в воздушном пространстве).

Выяснилось, что Гасан Гусейнов - племянник обвиняемого в попытке терроризма и государственной измене и скрывающегося в Иране Искендера Гусейнова.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.