Парламент Азербайджана осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана осудил вооруженное нападение на депутата Фазиля Мустафу,.

Как сообщает во вторник Trend, депутат Бахруз Магеррамов заявил, что эта террористическое нападение направлено против азербайджанского народа в целом.

"Теракт против нашего коллеги-депутата Фазиля Мустафы был актом, направленным в целом против азербайджанской государственности, рассчитанным на то, чтобы посеять панику среди населения и заставить власти что-то предпринять. Но Азербайджан является страной, где полностью обеспечены стабильность, общественный порядок и общественная безопасность", - сказал Магеррамов.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев в результате длительной деятельности, а затем 44-дневной войны создал такую геополитическую конфигурацию, что Азербайджан определяет общий ход процессов в регионе.

"Подобные террористические акты, не смогут что- либо изменить.

Кем являются эти предатели? В первую очередь те, кто продал свою честь Ирану. С Ираном, гнездом чалманосных наркобаронов и террористов, все понятно, а что делает внутренняя и основная группа предателей? Слышали ли вы какие-либо возражения от лидеров антинационального Совета против такой позиции Ирана? Один говорит о презумпции невиновности, другой пытается оправдать Иран и его агентов. Точно так же, как до этого предателей Родины бесстыдно превращали в политических “героев”, они и сегодня находятся в том же амплуа. Может ли политическая деятельность быть такой? Защита изменника Родины - самая тяжкая форма измены Родине", - добавил он.

Депутат Али Масимли также заявил, что убийство Фазиля Мустафы является отвратительным террористическим актом.

"Это террористический акт против азербайджанского государства. Они хотели запугать азербайджанский народ, но азербайджанское общество сплотилось, правоохранительные органы в кратчайшие сроки разоблачили участников этого террора", - сказал Масимли.