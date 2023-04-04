Опыт Азербайджана в разминировании является примером для всего мира - британский парламентарий

БАКУ /Trend/ - Опыт Азербайджана в области разминирования территорий был высоко оценен в британском парламенте и показан в качестве примера для всего мира.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Великобритании, по случаю 4 апреля - дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, член парламента Великобритании Мэтью Оффорд, председатель парламентской группы по угрозам взрывоопасных боеприпасов написал статью под названием «Азербайджан - страна нефти, прогрессивного мышления и мин». Статья опубликована на официальном сайте указанной парламентской группы (https://www.appg-explosive-threats.co.uk/).

В статье автор рассказывает о своем посещении разрушенного города Агдам в мае прошлого года и отмечает, что за время 30-летнего конфликта с Арменией на территории Азербайджана были установлены тысячи мин, выпущены ракеты и бомбы.

«Благодаря помощи международных неправительственных организаций и финансовой помощи правительства Великобритании Агентство Азербайджана по разминированию постепенно очищает территорию от взрывчатых веществ. На сегодняшний день более 19 000 гектаров земли очищены от более 55 000 взрывчатых веществ»,- говорится в материале.

В статье подчеркивается, что британское правительство считает деятельность Агентства Азербайджана по разминированию образцовой и в будущем планирует применять его опыт в Украине.