Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа - Фарид Шафиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Положительная динамика отношений между Азербайджаном и Казахстаном соответствуют интересам регионов Средней Азии и Южного Кавказа.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Казахстан играет уникальную роль на мировой экономической арене, и развитие отношений между нашими странами отвечает интересам обеих государств. Взаимные визиты руководителей и поддержка, оказываемая различными структурами Казахстана, помогают развитию двусторонних отношений. Обе страны обладают огромным энергетическим потенциалом, и сотрудничество в этой сфере имеет большое значение на экономической карте мира. Развитие азербайджано-казахстанских отношений также говорит о развитии регионов, где эти страны расположены», - сказал он.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в январе - феврале 2023 года составил 99,719 миллиона долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - февраля 2023 года сократился на 9,7 процента, или 768,8 миллиона долларов по сравнению с январем - февралем 2022 года - с 7,94 миллиарда до 7,17 миллиарда долларов.