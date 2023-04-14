США очень обеспокоены насилием, совершенным в Армении против азербайджанского солдата - посольство

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане прокомментировало видеозапись, где запечатлено жестокое обращение армян с азербайджанским солдатом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на страницу посольства в Twitter.

"Соединенные Штаты обеспокоены содержанием видеозаписи, на которой запечатлено насилие в отношении азербайджанского солдата в Армении. Мы призываем Азербайджан и Армению решить все нерешенные вопросы путем мирных переговоров", - отмечает посольство.

Как сообщил ранее МИД Азербайджана, солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, пропавшие без вести несколько дней назад на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были захвачены в плен Арменией.

На одном из видеороликов, появившихся в социальных сетях, запечатлены пытки и бесчеловечное обращение с захваченным в плен Гусейном Ахундовым.

"Соответствующие международные организации проинформированы об этом инциденте, который является еще одним примером насилия на этнической почве со стороны Армении", - отметили в министерстве.