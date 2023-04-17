Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дереком Хоганом.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и США, текущая ситуация в регионе, в том числе мирная повестка между Арменией и Азербайджаном.

Министр Джейхун Байрамов, говоря о двусторонней и многосторонней повестке сотрудничества между Азербайджаном и США в различных сферах, отметил важность взаимных контактов в развитии отношений. Была также предоставлена информация о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, доведено до внимания, что постоянные военные и политические провокации Армении наносят ущерб созидательным усилиям Азербайджана. В частности, было сообщено, что Армения до сих пор не вывела до конца свои вооруженные силы с территории Азербайджана, чинит препятствия усилиям Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабаха, выступает против предложения о создании с целью предотвращения злоупотреблений на Лачинской дороге пограничного пункта пропуска. Было отмечено, что, несмотря на неконструктивные шаги, предпринимаемые Арменией, Азербайджан полон решимости продолжать усилия по продвижению мирной повестки дня.

Дерек Хоган отметил важность процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией для установления прочного мира и безопасности в регионе, решения существующих вопросов путем переговоров. Он подчеркнул, что США готовы оказать поддержку мирному процессу.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.