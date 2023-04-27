Азербайджан никогда не был причиной обострения отношений с Францией - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан никогда не был причиной обострения отношений с Францией. Даже когда отношения были напряженными, Азербайджан не уклонялся от контактов.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с участием министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, находящейся с визитом в Азербайджане.

"На встрече с французской коллегой состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам. На протяжении многих лет азербайджано-французские отношения динамично развивались и могут быть охарактеризованы как успешное сотрудничество", - сказал Байрамов.