Действия Армении идут вразрез с ее заявлениями – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Действия Армении идут вразрез с ее заявлениями.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу.

"Азербайджан искренен. Он хочет мира и предлагает мир. Армения же, с одной стороны, говорит, что Карабах – это Азербайджан, а с другой – различными путями направляет в Карабах вооруженные группы. Если они хотят мира, зачем посылают вооруженные группы? Заявление подписали, но никаких шагов по Зангезурскому коридору не предприняли. Европейские страны, Запад также установили, что Армения незаконно перебрасывала оружие и солдат в Карабах", - сказал он.

Он отметил, что Армения больше всех нуждается в нормализации отношений.

"Зная об этом, Армения продолжает занимать неконструктивную позицию. Открытие памятника террористам "Немезиза" в Ереване неприемлемо", - добавил глава МИД.

Чавушоглу добавил, что Турция в качестве жеста доброй воли открыла свое воздушное пространство для Армении.

"Мы закрыли его после этого инцидента с памятником, закрыли и для самолета Пашиняна. Если такие шаги Армении будут продолжаться, то, конечно, процесс нормализации затянется", - отметил он.