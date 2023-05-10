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Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан

Политика Материалы 10 мая 2023 12:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - Победа во Второй Карабахской войне – это наш исторический успех, историческая Победа. Эта Победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед», - отметил Президент Азербайджана.

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