Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне будет жить, пока живет Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Победа во Второй Карабахской войне – это наш исторический успех, историческая Победа. Эта Победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед», - отметил Президент Азербайджана.