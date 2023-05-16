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Началось специальное заседание парламента Азербайджана, посвященное 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (Дополнено)

Политика Материалы 16 мая 2023 13:52 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Началось специальное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, поприветствовав участников, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова объявила заседание открытым.

Она сказала, что в заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе председатели парламентов 12 стран, заместители председателей парламентов 15 стран, представители 4 международных организаций.

Отметим, что перед началом заседания его участники посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева.

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