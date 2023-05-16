Гейдар Алиев придавал большое значение связям Азербайджана с Италией - Марко Скурриа

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев придавал большое значение связям Азербайджана с Италией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель группы дружбы с Азербайджаном в Сенате Италии Марко Скурриа, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев в свое время вывел Азербайджан из тяжелого положения и заложил фундамент развития страны.

"Двусторонние связи между Азербайджаном и Италией существуют уже более 30 лет. Две страны плодотворно сотрудничают не только в сфере энергетики, но и в других сферах. В прошлом году товарооборот между Италией и Азербайджаном превысил 17 миллиардов евро, и мы надеемся, что он еще более увеличится. Азербайджан - сильная страна с высоким международным авторитетом, и в основе этого развития лежит политика Гейдара Алиева", - сказал Скурриа.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.