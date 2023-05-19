В Азербайджане утвержден закон "Об электроэнергетике"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

Как сообщает в пятницу Trend, данный закон регулирует отношения, возникающие между субъектами сферы электроэнергетики, потребителями и государственными органами (учреждениями), осуществляющими деятельность в электроэнергетическом секторе, связанные с производством, хранением, передачей, распределением, поставкой, импортом, экспортом и потреблением электроэнергии, определяет правовые, экономические и организационные основы в сфере электроэнергетики.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений статей 39.2 и 39.3 этого документа.